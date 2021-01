Palmas Gastronomen müssen Tische und Stühle von Parkstreifen räumen

Die Betreiber von Restaurants und Cafés in Palma de Mallorca haben eine Frist von drei Tagen, um die zusätzlichen Außentische und Stühle auf den Parkstreifen am Straßenrand wegzuräumen. Das teilte die Stadt am Mittwoch (13.1.) mit, also an dem Tag, an dem die Gastronomen aufgrund der neuen Restriktionen bis mindestens 30. Januar schließen mussten.

Hintergrund: Rund 2.500 Restaurants und Bars müssen auf Mallorca schließen

Palmas Stadtverwaltung hatte den Gastronomen die Parkstreifen zur Verfügung gestellt, damit mehr Tische im Freien bewirtet werden konnten, während die Innenräume Corona-bedingt geschlossen waren. Da nun auch nicht mehr im Freien serviert werden darf, soll der Platz den Autofahrern zurückgegeben werden. /tg