Teneriffa statt Mallorca: Demonstranten vertun sich in der Insel

Vor dem balearischen Regierungsgebäude Consolat de Mar in Palma de Mallorca haben sich am Mittwoch (13.1.) rund 40 Menschen zu einer Protestaktion getroffen, die eigentlich auf den kanarischen Inseln stattfinden sollte - die Teilnehmer hatten den Aufruf zur Demo falsch verstanden und sich in der Insel vertan.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatten die Protestler in den sozialen Medien einen Aufruf von Betreibern von Fitnessstudios gesehen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren wollten. In der Ankündigung stand als Versammlungsort "vor dem Regierungssitz" - nicht aber, dass es sich um den auf Teneriffa handelte.

Auf Mallorca hatten ein paar Dutzend Menschen davon gehört, und begaben sich zum Consolat de Mar an Palmas Carrer de la Llotja, wo erst einen Tag zuvor Tausende Menschen demonstriert hatten. Erst vor Ort fiel der Irrtum auf. Die Protestler zerstreuten sich daraufhin wieder. /somo