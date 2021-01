Lehrergewerkschaft fordert wärmere Klassenräume

Kalt und ungemütlich ist es in vielen Klassenzimmern auf Mallorca gerade.

Kalt und ungemütlich ist es in vielen Klassenzimmern auf Mallorca gerade. Foto: DM

Es ist viel zu kalt in den Klassenzimmern auf Mallorca. Das hat die Lehrergewerkschaft ANPE bei der Balearen-Regierung erneut angeprangert und die Behörden zu effektiven Schritten aufgefordert. Eine Umfrage unter den Gewerkschaftsmitgliedern habe ergeben, dass 76 Prozent der Lehrer die Fenster kontinuierlich geöffnet haben, um Ansteckungen zu vermeiden. In den Klassenräumen herrschen daher mitunter Temperaturen von 8 oder 9 Grad, wenn diese mindestens bei 17 oder 18 Grad liegen sollte, so die Gewerkschaft.

Hintergrund: Lüften und Heizen ist auf Mallorca jetzt Chefsache

Nach wie vor gebe es Klassenzimmer ohne CO2-Messgeräte und Luftfilter seien nur in Ausnahmefällen installiert worden. In der Umfrage gaben 94 Prozent der Lehrer an, dass die Schüler mit Decken oder Jacken im Klassenraum sitzen müssten. /tg