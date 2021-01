So wird das Mallorca-Wetter zum Wochenende

Zum Ende der Woche bleibt das Wetter auf Mallorca recht stabil. Bei überwiegend klarem Himmel, ziehen nur einzelne Regenwolken auf.

Am Donnerstag (14.1.) bilden sich an der Tramuntana einzelne Wolken. Niederschlag bleibt aber unwahrscheinlich. Nach einer kühlen Nacht mit Werten um den Gefrierpunkt wärmt sich die Insel auf 14 Grad (Palma, Sa Pobla) oder 15 Grad (Felanitx) auf.

Die Nacht auf Freitag (15.1.) wird etwas milder mit Tiefstwerten um 3 Grad (Palma de Mallorca) oder 5 Grad (Felanitx). Nur in höheren Lagen kann es nochmal zu Frost kommen. Tagsüber bleibt es überwiegend sonnig. Am Nachmittag ziehen es sich etwas zu, vor allem im Nordosten der Insel, wo es zu einzelnen Schauern kommen kann. Der Wind weht aus nordwestlichen Richtungen. Abends erreichen hohe Wellen die Nordostküste. Deshalb hat die spanische Wetteragentur Aemet für diesen Küstenbereich ab 20 Uhr die Warnstufe Gelb ausgegeben. Am Samstagnachmittag soll sich die See aber wieder beruhigen. Die Temperaturen bleiben stabil mit Tiefstwerten um 3 und Höchstwerten um die 15 Grad.

Am Samstag (16.1.) stehen mehr Wolken am Himmel, ab und zu kann es regnen oder in Lagen ab 1.000 Meter Höhe auch schneien. Gegen Abend klart es sich wieder etwas auf. Der Wind bläst deutlich kühler zunächst aus nördlichen und später aus westlichen Richtungen. Nach einer Nacht mit Werten um 6 Grad (Palma) steigen die Temperaturen im Laufe des Samstages auf 14 Grad (Palma), 13 Grad (Sa Pobla) oder 12 Grad (Felanitx).

Auch der Sonntag wird windig. Der Himmel bleibt heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen leicht mit Höchstwerten um die 16 Grad. /tg