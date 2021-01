Diese Läden in den Einkaufszentren auf Mallorca haben derzeit geöffnet

Seit dem 13. Januar und bis mindestens 30. Januar müssen die Einkaufszentren auf Mallorca schließen. Es gelten jedoch einige Ausnahmen: Erlaubt sind etwa die Auslieferung von Waren sowie die Abholung von Bestellungen. Dafür dürfen einzelne Kunden auch die Geschäftsräume betreten.



Von der Schließung ausgenommen sind auch die großen Supermärkte in den centros comerciales - zum Beispiel Carrefour und Alcampo. Sie dürfen öffnen (auch am Wochenende). Der Verkauf von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Alltagsprodukten bleibt erlaubt. Eine Übersicht mit den Öffnungszeiten der Ketten und den Produkten, die derzeit dort verkauft werden, finden Sie hier.



Kleine Geschäfte müssen die Zahl ihrer Kunden auf 30 Prozent begrenzen und um 20 Uhr schließen. Nach 20 Uhr ist nur noch der Verkauf von Lebensmitteln und einigen anderen Produkten der Grundversorgung erlaubt.



Diese Geschäfte haben in den Einkaufszentren derzeit noch geöffnet:



Porto Pi

Carrefour: 8 – 21.30 Uhr

Soloptical: 9 – 20 Uhr

El Rincón de las Hierbas: 9 – 20 Uhr

Color Nails: 10 – 20 Uhr

Zara: nur Abholung von Online-Bestellungen. Vorher unter Tel.: 971-40 46 17 anrufen

Pisa Pisuela: nur Abholung von Bestellungen über WhatsApp: Tel.: 673-03 22 56

Francisco Peluqueros: 9 – 22 Uhr

Bodymania: 9 – 20 Uhr

TeaShop: 9 – 21.30 Uhr

Movistar: 9 – 20 Uhr

Orange: 9 – 22 Uhr

Vodafone: 10 – 13.30 und 16.30 bis 20 Uhr

K-tuin: 9 – 20.30 Uhr

Müller: 9 – 21.30 Uhr

Art Martín: 9 – 20 Uhr

Mister Minit: 9 – 20 Uhr

Centros Único: 9 – 22 Uhr

Laut den Angaben auf der Website ist das Einkaufszentrum Porto Pi prinzipiell montags bis samstags von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Jedoch dürfen nur folgende Geschäfte derzeit auch Produkte verkaufen:

Daneben haben auch einige Restaurants mit "Take Away"-Service geöffnet:

Foster's Hollywood: 13 – 17 Uhr und 19.30 bis 22.30 Uhr

KFC: 12.30 – 18 Uhr

McDonald's: 13 – 21.30 Uhr

Achtung: Die Angaben können sich ständig ändern. Wer sichergehen möchte, dass das Geschäft oder Restaurant seiner Wahl auch tatsächlich geöffnet hat, sollte sich vorher per WhatsApp unter Tel.: 687-73 47 87 erkundigen oder unter Tel.: 971-70 15 00 anrufen.



FAN Mallorca

Einkaufszentrum Fan sind weiterhin einige Geschäfte und Restaurants geöffnet: Carrefour: Mo. bis Sa. 8 bis 21.30 Uhr (nur Produkte des täglichen Bedarfs)

Dietética Winoky's: Mo. bis Sa. 9 bis 20 Uhr

Fauna Palma: Mo. bis Sa. 9 bis 21.30 Uhr

Phone Service Center: Mo. bis Sa. 9 bis 20 Uhr

Floristería Dalo: Mo. bis Sa. 10 bis 20 Uhr

Mi Óptico: Mo. bis Sa. 10 bis 20 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 971-26 44 35 oder per E-Mail: colldenrabassa@mi-optico.com

General Óptica: Mo. bis Sa. 9 bis 20 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 971-59 80 01 oder über die Website

5àsec: Mo. bis Sa. 10 bis 14 Uhr

Centros Único: Mo. bis Sa. 9 bis 21 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 871-03 18 79 oder über die Website

Centros Ideal: Mo. bis Fr. 9.30 bis 20 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 971-09 91 76 oder über die Website

Nice Nails: Mo. bis Sa. 10 bis 20 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 676-82 54 21

Joyería Fernando Miró, nur Abholung von Online-Bestellungen: Mo. bis Sa. 9 bis 20 Uhr

Color Nails: Mo. bis Sa. 10 bis 20 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 676-94 21 85

Jean Luis David: Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr, bitte Vorabtermin ausmachen unter Tel.: 871-03 14 17 oder über die Website

MasLife: Mo. bis Fr. 10 bis 13.30 Uhr und 16 bis 20 Uhr

Vodafone: Mo. bis Fr. 10 bis 13.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 20 Uhr, Sa. 10 bis 15 Uhr

Orange: Mo. bis Sa. 9 bis 21 Uhr

Movistar: Mo. bis Sa. 9 bis 21 Uhr

Cortefiel, nur Abholung von Online-Bestellungen: Mo. bis Sa. 10 bis 20 Uhr

Mediamarkt, nur bestimmte Produkte, Mo. bis Sa. 9 bis 21.30 Uhr, Kontakt über die Facebook-Seite MediaMarkt España oder per Tel.: 871-20 38 00

Decathlon, ab 17. Januar nur noch für Abholungen von Bestellungen über das System "Clica y recoge": Mo. bis Sa. 9 bis 20 Uhr

Cines Artessiete: täglich bis 21.45 Uhr, weniger Besucher, kein Verzehr von Getränken oder Speisen möglich

Tankstelle Carrefour: Mo. bis Sa. 8 bis 22 Uhr Restaurants:

Dunkin Coffee, nur Take Away: Mo. bis Sa. 9.30 bis 20 Uhr

Cafetería Brioche, nur Take Away: Mo. bis Sa. 9.30 bis 20 Uhr

Burger King, nur Take Away: täglich 11 bis 22 Uhr

Foodtruck II Boss, nur Take Away: Mo. bis Sa. 11 bis 21.30 Uhr Auch imsind weiterhin einige Geschäfte und Restaurants geöffnet:Restaurants:



Weitere Infos auch auf der Website des Einkaufszentrums oder über die sozialen Netzwerke.

Mallorca Fashion Outlet



Alcampo Mallorca Auch auf der



Die Restaurants und Cafés bleiben prinzipiell geschlossen, dürfen aber bis 22 Uhr Take-Away-Speisen und -Getränke verkaufen oder sie bis 0 Uhr zu den Kunden nach Hause liefern. Wer auch dazu Genaueres wissen möchte, ruft am besten unter Tel.: 971-60 41 21 an. /sw Auch auf der Facebook-Seite des Einkaufszentrums Alcampo wurden am 14. Januar aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten der Geschäfte und Restaurants bekannt gegeben: Nur die Geschäfte, die Lebensmittel, Getränke, Hygieneartikel und andere Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, dürfen auch nach 20 Uhr geöffnet haben. Welche das genau betrifft, wird dort nicht genauer aufgeführt. Laut der Mitarbeiterin an der Telefonzentrale sind unter anderem die Läden von Movistar, Vodafone, Orange, Mister Minit und Tropica Palma geöffnet.Dies bleiben prinzipiell geschlossen, dürfen aber bis 22 Uhr Take-Away-Speisen und -Getränke verkaufen oder sie bis 0 Uhr zu den Kunden nach Hause liefern. Wer auch dazu Genaueres wissen möchte, ruft am besten unter Tel.: 971-60 41 21 an. /sw

Dasnahe Marratxí bietet seit der Schließung der meisten Läden ab dem 13. Januar in einer Auswahl an Läden die Option desan. Möglich ist dies bei Brook Brothers, Diesel, Munich, Polo Ralph Lauren und UGG. Dafür einfach mit dem gewünschten Laden Kontakt aufnehmen, die gewünschten Produkte auswählen, die Verkäufer kümmern sich dann um den Versand, der kostenlos ist.Eine Übersicht mit Restaurants, die Speisen zum Mitnehmen anbieten, finden Sie hier . Unter den teilnehmenden Lokalen sind unter anderem American Grill, Block House, Diablito, Ginos, Lizarran und Skalop.