Guardia Civil sucht auf Mallorca nach mit Covid-19 infizierten Heimbewohnern

Beamte der Guardia Civil suchen seit Freitag (15.1.) vier an Covid-19 erkrankte Jugendliche, die zuvor aus einem Heim in Santa Maria auf Mallorca geflohen waren. Die Jugendlichen sollten nach positiven Corona-Tests in der Einrichtung eigentlich in Quarantäne bleiben.

Gegen 20.30 Uhr sollen sie aus der Unterkunft durch geöffnete Fenster ausgebrochen sein. Daraufhin informierten Mitarbeiter des Heims die Beamten der Guardia Civil, die auch die Beamten der Nationalpolizei verständigten. Auch da von den Bewohnern ein Ansteckungsrisiko ausgeht, fahnden nun gleich mehrere Beamte nach ihnen. /sw