So soll der Tourismus auf Mallorca möglichst bald wieder anlaufen

Den Tourismus auf Mallorca möglichst schnell und sicher wieder zum Laufen bringen - das ist das Ziel der Hoteliers, der Gastronomen und auch des Inselrats. Auf Hochtouren arbeiten die verschiedenen Akteure gerade an Ideen für einen raschen Saisonstart. Während der Inselrat gerade das Marketing vorantreibt, wollen es Hoteliers und die Balearen-Regierung offenbar noch einmal mit einem Pilotprojekt probieren, so wie es bereits Mitte Juni vergangenen Jahres aufgelegt wurde, dann aber durch die Reisebeschränkungen wieder ausgebremst wurde.

Der Inselrat probiert sich derzeit an einer neuen Marketing-Kampagne. In Zusammenarbeit mit der Fundació Mallorca Turisme sollen in den kommenden Wochen ein Image-Video und weitere audiovisuelle Stücke entstehen, die möglichst breit in den wichtigsten Quellmärkten gestreut werden. Zurückgegriffen werden soll dabei auf Plattformen, die ein nachhaltiges Wirtschaften unterstützen. Mallorca wird in erster Linie als sicheres Reiseziel und als Smart Destination herausgestellt. Schwerpunkte des Marketing sollen sich in den Aspekten finden, die die Insel von anderen Reisezielen unterscheidet, wie etwa der Gastronomie, des Aktiv-Tourismus, der mediterranen Kultur sowie des großen Angebotn im Premium-Segment.

Zeitgleich soll das Pilotprojekt vorangetrieben werden, für das es allerdings noch keinen Starttermin gibt. Laut der Zeitung "Última Hora" wird im Tourismusministerium, im Gesundheitsministerium sowie in der Privatwirtschaft gerade intensiv über einen baldigen Saisonstart beraten. Der Präsident der Vereinigung der Hotelketten (ACH), Gabriel Llobera, wird damit zitiert, dass die Zusammenarbeit mit der Regierung aufs Engste erfolgt und das Ziel sei, sobald es die Corona-Inzidenz erlaube, Urlauber aus den wichtigsten Quellmärkten unter Einhaltung aller Hygiene-Protokolle auf die Insel zu bringen. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela hat in den vergangenen Tagen bereits Kontakt zu Vertretern der großen Hotelketten Riu und Meliá gesucht und über das Projekt gesprochen. /jk

