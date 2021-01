Sonne, Wind und Wellen prägen die zweite Wochenhälfte

So sah es auf Mallorca am Mittwochnachmittag aus (20.1.).

So sah es auf Mallorca am Mittwochnachmittag aus (20.1.). Foto: MZ-Livecams

Windig, aber mild und überwiegend trocken werden die kommenden Tage auf Mallorca. Nach einer milden Nacht auf Donnerstag (21.1.) mit Tiefstwerten um die 10 Grad (Palma de Mallorca) oder 13 Grad (Felanitx) wird es tagsüber überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad (Sa Pobla) oder 16 Grad (Palma). Der Wind weht mitunter kräftig aus West oder Südwest.

Am Freitag (22.1.) wird der Wind dann noch einmal stärker. Aemet spricht von Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 80 Kilometern pro Stunde. In den Bergen oder an Steilfelsen können sie auch 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Es gilt die Warnstufe Gelb. Der Himmel zieht sich etwas zu. Vor allem vormittags kann es zu einzelnen Schauern oder Gewittern kommen. Im Küstenbereich kommt es inselweit zu hohen Wellen (Warnstufe Gelb). Die Tiefstwerte liegen bei 11 Grad, tagsüber werden 18 Grad erreicht.

Am Samstag ist es wieder überwiegend sonnig, es bleibt aber windig mit Böen bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Der Wind weht aus westlichen Richtungen. Der Morgen beginnt mit 10 Grad in Palma. Nachmittags werden Werte um die 16 Grad erreicht.

Am Sonntag wenig Veränderung. Es bleibt windig, die Tagestemperaturen steigen leicht auf Werte um 18 Grad. Der Himmel bleibt überwiegend heiter. Vereinzelte Regenschauer sind möglich. /tg