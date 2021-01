Gastronomen demonstrieren am Freitag mit Auto-Konvoi in Palma de Mallorca

Die als Auto-Konvoi in Palma de Mallorca beantragte Großdemonstration gegen die Corona-Restriktion in der Gastronomie ist genehmigt worden. Am Freitagvormittag (22.1.) ab 11 Uhr startet die Auto-Karavane am Parc de la Mar vor der Kathedrale. Die Fahrzeuge rollen dann über die Hauptstraßen der Stadt bis zum Regierungssitz Consolat de Mar. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass man an der Demo ausschließlich motorisiert teilnehmen dürfe. Wer etwas in Palma erledigen muss, sollte sich darauf einstellen, dass der Verkehr deutlich behindert werden könnte.

Mit dem Auto-Konvoi reagieren die Veranstalter auf das Verbot einer Kundgebung vergangene Woche mit Verweis auf die Corona-Lage, zu der dennoch rund 4.000 Demonstranten erschienen waren. Hintergrund sind die vorübergehende Schließung von Bars und Restaurants sowie der Ärger um geringe Hilfen für Unternehmer und Selbständige.

Man sei von der Delegation der Zentralregierung auf den Balearen vor den schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt worden, die eine nicht genehmigte Demonstration zur Folge habe, so ein Sprecher auf der Pressekonferenz. Die einzige Möglichkeit einer Genehmigung sei, wenn alle Teilnehmer motorisiert seien. Man werde zudem alle Vorgaben der Behörden und der Sicherheitskräfte hinsichtlich der Route des Protestzugs beachten. Mehr als 100 freiwillige Helfer sollen für die Beachtung der Corona-Auflagen sorgen.

Statt dem Gastronomen Víctor Sánchez, der zu der Kundgebung vergangener Woche aufgerufen hatte und dem nun eine Geldstrafe droht, tritt nun Ángel Galeote als Initiator auf. Er warf den Behörden vor, mit übertriebenen Strafen die Bürger einzuschüchtern, die Linksregierung behandle die Bürger wie "Sklaven". /tg /ff

