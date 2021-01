Ibiza wird wegen Corona-Rekordinzidenz abgeriegelt

Wie auch schon zu Beginn der zweiten Welle, hat die Corona-Pandemie dieser Tage Mallorcas Nachbarinsel Ibiza fest im Griff. Deshalb hat die Balearen-Regierung am Freitag (22.1.) entschieden, die Insel von Samstag (23.1.) an mindestens bis zum 30. Januar abzuriegeln. Erlaubt sind jetzt nur noch essentielle Reisen. Dazu gehören etwa Arztbesuche, die Pflege von Angehörigen, berufliche Pflichten, Besuche von Bildungseinrichtungen, Behördengänge und ähnliches. Die Polizei wird die Kontrollen am Hafen und am Flughafen deutlich verschärfen.

Zusätzlich gilt für die Nachbarinsel Formentera, die bereits seit Mitte Januar abgeriegelt ist, ab Samstag (23.1.) ebenfalls die höchste Corona-Warnstufe 4.

Auf Ibiza sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen massiv in die Höhe geschossen. Hatte die Insel zu Weihnachten noch eine 14-Tages-Inzidenz von 159 Fällen pro 100.000 Einwohnern, sind es inzwischen 1.970 Fälle und damit die höchste Inzidenz einer der Balearen-Inseln während der gesamten Pandemie. Der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt mit derzeit 1,4 deutlich über der kritischen Schwelle von 1, unterhalb derer das Pandemiegeschehen abflaut.

Einen R-Wert von etwa 3 weist derzeit Formentera auf, wo es 833 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen gab. Die Insel selbst hat aber nur rund 12.000 Einwohner, weswegen statistische Hochrechnungen mit Vorsicht zu genießen sind. /jk

