Unbeständiges Wetter und Warnstufen zum Wochenende auf Mallorca

Auch in Can Pastilla hat der Freitag (22.1.) regnerisch begonnen.

Auch in Can Pastilla hat der Freitag (22.1.) regnerisch begonnen. Foto: MZ Livecams

Die Woche geht auf Mallorca stürmisch zu Ende: Am Freitag (22.1.) fegt erneut starker Wind aus Westen und Südwesten über die Insel. Aemet spricht von Böen mit Windgeschwindigkeiten über 85 Kilometern pro Stunde. In den Bergen oder an Steilfelsen können sie auch 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Es gilt die Warnstufe Gelb auf der ganzen Insel von 8 bis 18 Uhr. Vor allem vormittags wird es in einigen Teilen der Insel wohl zu Schauern oder Gewittern kommen. In Sóller, Palma de Mallorca oder Santanyí etwa liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Im Küstenbereich kommt es inselweit zu hohen Wellen (Warnstufe Gelb). Die Tiefstwerte liegen bei 12 Grad, tagsüber werden 19 Grad erreicht, etwa in Palma de Mallorca oder Sa Pobla.

MZ-Livecams: So sieht es derzeit auf der Insel aus

Am Samstag (23.1.) ist es wieder überwiegend sonnig, es bleibt aber relativ windig mit Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Der Wind weht aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht. In Felanitx oder Palma de Mallorca werden nachmittags Werte um die 16 Grad erreicht. Nachts kühlt es auf rund 9 Grad ab. An den Küsten im Norden und Nordosten sowie im Westen gilt weiterhin Warnstufe Gelb. Der spanische Wetterdienst warnt vor hohen Wellen und Starkwind.

Am Sonntag (24.1.) zieht der Himmel wieder etwas mehr zu und es kann leicht regnen. Vor allem am Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit an einigen Orten der Insel bei 60 Prozent. Es bleibt windig, die Tagestemperaturen ähneln denen am Vortag. Für Palma de Mallorca etwa sind 17 Grad gemeldet, für Sa Pobla und Felanitx 16 Grad. Erneut weht aus Westen einer starker Wind. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst nicht ausgerufen.

Genießen Sie das Wochenende noch einmal draußen, denn am Montag (25.1.) soll es fast den ganzen Tag regnen. Vor allem ab der Mittagszeit kommen dann in den meisten Teilen der Insel Schauer vom Himmel. Die Temperaturen steigen minimal an. Nachts bleibt es mit rund 8 Grad weiterhin relativ kalt. /sw