Windhose richtet Schäden auf Mallorca an

Ein Unwetter samt Windhose ist am Freitagvormittag (22.1.) über Mallorca gezogen und hat vor allem Schäden in Palma de Mallorca angerichtet. Im Carrer Pere Dezcallar stürzte ein etwa zehn Meter langer Gebäude-Sims auf geparkte Autos. Palmen und Bäume brachen. Auf den Straßen lagen Scherben von zerbrochenen Scheiben.

Mit 130 km/h düste der Sturm "Hortense" durch die Bucht von Palma. In den Bergen der Tramuntana hat der Wetterdienst Aemet gar Spitzengeschwindigkeiten von 144 km/h gemessen.

Von der Kirche an der Plaça de Santa Eulàlia brach ein Pinakel, also einer der spitz auslaufenden Seiten-Türmchen am Kirchturm ab.



In der Nähe des Kongresszentrums schleuderten die Windböen eine Chemie-Toilette durch den Carrer Felicià Fuster. Mehrere Autos mussten dem Dixie-Klo ausweichen. Die Feuerwehr rückte mehrfach aus, um Schäden auf der Insel zu beseitigen.

Die Stadt Palma informierte gegen Mittag, dass im Carrer Santuari, im Carrer Pins, Carrer Destre und am Eingang zum Schloss Bellver Bäume umgestürzt seien. Im Park Sa Riera und am Passeig Sagrera gab es ebenfalls Schäden an Bäumen und Palmen.

In Palma mussten 26 Straßen wegen der Sturmschäden gesperrt werden. Inselweit fiel in 30.000 Haushalten der Strom aus, da Bäume auf Leitungen gefallen waren.

Eine 49-jährige Frau kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Sie war zu Fuß im Gewerbegebiet Can Valero unterwegs, als sich ein Teil der Fassade einer Autowaschanlage durch den Sturm löste und ihr gegen den Kopf flog.

Windhose: Warnstufe Orange auf Mallorca

Die Meteorologen des spanischen Wetteramts erhöhten die Warnstufe wegen starker Böen und hoher Wellen am Freitag (22.1.) auf die Stufe Orange. Die Guardia Civil forderte die Bevölkerung zu großer Vorsicht auf, die Fenster zu schließen und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Insbesondere solle man Bäumen und der Küste fernbleiben. Die Stadt Palma ließ als Vorsichtsmaßnahme alle Stadtparks und den Passeig Sagrera an der Stadtmauer sperren. /tg /rp