Jugendliche Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen (23.1.) ein 18-Jährigen und zwei Minderjährige festgenommen. Sie sollen einen Lieferwagen im Stadtteil Molinar in Palma de Mallorca beschädigt haben, um Teile der Ladung zu stehlen.

Wie es heißt, hatte ein Anwohner gegen drei Uhr morgens den Notruf verständigt, weil er Verdächtige dabei beobachtet hatte, wie sie Diebesgut in einem Einkaufswagen verstauten. Eine Polizei-Streife fuhr nach Molinar und erwischte die Jugendlichen auf frischer Tat. Die Verdächtigen gestanden das Vergehen. Sie hatten einen geparkten Lieferwagen aufgebrochen um so an die Beute zu kommen. /somo