Der Corona-Protest auf Mallorca verschärft sich

Die Plattform Resistencia Balear bei der Großdemo in Palma de Mallorca. Foto: DM

Der Prostest gegen das Pandemie-Management auf Mallorca wächst. Die Bürgerplattform Resistencia Balear, die bereits zu zwei großen Demonstrationen in Palma de Mallorca aufgerufen hatte, stellt der Balearen-Regierung nun ein Ultimatum. Entweder setze man sich bis Dienstag (26.1.) zu Verhandlungen an einen Tisch, oder man werde mit Nachdruck den Rücktritt der Linksregierung fordern und mit einer erneuten Großdemonstration am Samstag (30.1.) mächtig Druck machen.

Wörtlich heißt es in dem öffentlichen Schreiben der Plattform zu den Forderungen:



"1. Dass die Regierung mit uns in Kontakt tritt und Ort, Tag sowie Uhrzeit für ein Treffen nennt, bei dem mit dringlichem Charakter Verhandlungen aufgenommen werden. Dabei wird die Regierung die Behörden vertreten und wir die Privitunternehmen der Balearen, um konkrete und dringende Maßnahmen für all diejenigen zu beschließen, die von der aktuellen Pandemie betroffen sind."

2. Die Verhandlung soll live übertragen werden, damit sich die gesamte Gesellschaft in ihr vertreten sieht und man unsere Worte nicht verdrehen kann."



Der Hauptvorwurf der Plattform besteht darin, dass die öffentlichen Mittel auf den Balearen-Inseln verpulvert werden, statt effektive Hilfen zu leisten.

Einer der Organisatoren der Demonstrationen, der Wirt des Lokals As de Tablas im S'Escorxador Víctor Sánchez, sagte in einem Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" über die balearische Ministerpräsidentin: "Armengol macht ihre Arbeit nicht, wie sie müsste, und sie hat kein Team, mit dem sie das könnte. Ich würde ihren sofortigen Rücktritt fordern, damit es Wahlen gibt und das Volk entscheiden kann und die Posten nach Fähigkeit besetzt werden."

Verliert die Balearen-Regierung den Rückhalt der Zivilgesellschaft?

Über Monate schien die Balearen-Regierung den Rückhalt in der Zivilgesellschaft zu haben. Die Restriktionen, auch die aktuellen, wurden jeweils an einer Art rundem Tisch beschlossen, an dem die Vertreter der Unternehmerverbände ebenso repräsentiert waren wie die Gewerkschaften. Die Bürgerplattform sieht sich allerdings weder von den Unternehmerverbänden noch von den Gewerkschaften repräsentiert und fordern deshalb, direkt mit der Regierung zu verhandeln. /tg

