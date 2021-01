Mallorca steuert auf Höchstwerte von bis zu 23 Grad zu

Mit diesem Sonnenaufgang begann die Woche am Montag in Portocolom.

Der Wind vom Wochenende flaut langsam ab. Und nach einer kurzen kühlen Regenphase beginnt auf Mallorca eine sonnige und richtig warme Woche.

Am Montag (25.1.) wird es feucht. Nachmittags sollen auf der ganzen Insel Regenschauer fallen. Auch die ein oder andere kräftige Windböe kann noch einmal über die Insel fegen. Am späten Nachmittag dreht der Wind dann auf nördliche Richtungen und bringt zunächst kältere Luft mit. Die Höchstwerte steigen am Montag auf 17 Grad, in der Nacht fallen die Werte auf 5 Grad (Palma de Mallorca) oder sogar 2 Grad (Lluc).

Am Dienstag (26.1.) bestimmt noch der kühlere Nordwind die Temperaturen. Bei sonnigem Himmel steigt das Thermometer in Sa Pobla den ganzen Tag nicht über 13 Grad. In Palma de Mallorca werden es maximal 15 Grad. Nachmittags dreht der Wind über Nordost auf schließlich südliche Richtungen. Die Nacht wird dann etwas milder mit Tiefstwerten um 9 Grad in Palma de Mallorca.

Zur Wochenmitte wird es dann richtig warm auf Mallorca. Am Mittwoch (27.1.) bleibt es überwiegend sonnig mit lauem West- oder Südwestwind. Die Thermometer knackt locker die 20-Grad-Marke. In Felanitx und Sa Pobla sollen es 21 Grad werden. Die Nächte bleiben mild.

Und am Donnerstag (28.1.) heizt die Sonne dann richtig ein. Schwacher Wind aus West oder Südwest. In Sa Pobla werden es tagsüber 23 Grad. In Palma und Felanitx bleibt es bei angenehmen 21 Grad. /tg