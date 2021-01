Das Wetter liefert einen Vorgeschmack auf den Mallorca-Frühling

Das ist ja fast schon Badewetter im Januar auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst rechnet mit Temperaturen um die 23 Grad und reichlich Sonnenschein in den kommenden Tagen. Doch der Traum wird am Wochenende wieder von einem Unwetter weggefegt.

Der Donnerstag (28.1.) startet mit Nebel im Flachland. Am Vormittag kommt die Sonne raus. Im Tagesverlauf schieben sich hin und wieder ein paar wenige Wolken davor. Es bleibt aber auf jeden Fall trocken. Der Wind weht phasenweise böig aus südwestlicher RIchtung. Nach dem Sonnenuntergang um 18.06 Uhr kann der Vollmond am Himmel bewundert werden.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 Grad besonders im Norden und der Inselmitte. Im Südwesten um Andratx dürfte die 20-Grad-Marke nicht geknackt werden. Laut Wetterdienst ist das Meer an der Playa de Palma 15 Grad kühl. Die Nacht bleibt angenehm mild. Die Temperaturen sinken nicht unter die 10-Grad-Marke. In Palma de Mallorca liegen die Tiefstwerte bei 12 Grad.

Am Freitag geht es mit dem schönen Wetter weiter. In Sa Pobla, Santanyí und Manacor soll es bis zu 23 Grad warm werden. Da reicht dann auch das T-Shirt aus. Wieder gibt es Sonne satt mit wenigen Wolken. In Pollença kann ein stärkerer Westwind wehen.

Am Wochenende soll Sturmtief "Justine" über Mallorca ziehen. Aemet hat für Samstag zwar noch keine Warnstufe ausgegeben, die dürfte bei prognostizierten Windgeschwindigkeiten von 80 km/h im Flachland und über 100 km/h in den Bergen aber in Kürze noch folgen. Neben einem Sonne-Wolken-Mix gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit für ein paar Regentropfen.

Die Temperaturen sinken und pegeln sich um die 20-Grad-Marke ein. Auch nachts wird es wieder ein Stück kühler, es geht auf acht Grad herab.

Am Sonntag wird es nochmal kühler, dann liegen die Höchsttemperaturen nur noch bei 17 Grad. Das Unwetter hält an. Der Wochenstart ist ähnlich: Sonne-Wolken-Mix und starker Wind. Regen ist in den kommenden Tagen nicht vorgesehen. /rp