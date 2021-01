Offensive für sichere Reisekorridore und Corona-Impfpässe

Die Balearen-Regierung will die spanische Regierung dazu drängen, sich zusammen mit anderen südeuropäischen Ländern in Brüssel für die Einführung sicherer Reisekorridore stark zu machen. Das erklärte der balearische Tourismus- und Arbeitsminister Iago Negueruela am Donnerstag (28.1.) in Palma de Mallorca als Ergebnis seines Treffens mit dem Tourismus-Staatssekretär Fernando Valdés in Madrid.

Angesichts der Tatsache, dass Länder wie Deutschland und Großbritannien vom Reisen abraten, müssen Spanien, Portugal, Italien und Griechenland gemeinsam dafür kämpfen, dass zum Beispiel geimpfte Personen den Tourismus wieder ankurbeln können. "Man muss auf europäischer Ebene ansetzen, um zu entscheiden, wie das Reisen möglich ist", so Negueruela.

Sinnvoll sei es, einen einheitlichen Corona-Impfpass zu schaffen, der "dabei hilft, den Markt anzukurbeln", meint Negueruela. Es sei notwendig, sich mit den anderen südeuropäischen Ländern zusammenzuschließen, damit in Europa eine einheitliche Regelung gefunden werde. Mit Großbritannien müsse man nach dem Brexit leider bilaterale Abkommen schließen, was die Verhandlungen erschwere. /tg

