Tief "Justine" beschert Mallorca ein stürmisches Wochenende

Hach, wie schön war es doch dieser Tage auf Mallorca. Durch die Frühlingstemperaturen hat die Insel den Wärmerekord für Januar geknackt. Bei strahlendem Sonnenschein luden die Strände zum Spaziergang ein. Am Wochenende ist damit aber wieder Schluss. Wie bereits in der Woche zuvor, wird es stürmisch.

Am Nachthimmel kann am Freitag wieder der Vollmond bestaunt werden. 18.07 Uhr soll die Sonne untergehen. Es bleibt mild. Nur in der Inselmitte sollen die Temperaturen knapp unter die Zehn-Grad-Marke sinken.

Der Samstag startet heiter. Im Tagesverlauf schiebt sich die ein oder andere Wolke am Himmel entlang. Ein paar Regentropfen sind zwar theoretisch möglich, aber äußerst unwahrscheinlich.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ab 9 Uhr warnt der spanische Wetterdienst Aemet auf der ganzen Insel mit der Warnstufe Gelb vor Sturmböen. Für diese ist das Tief "Justine" verantwortlich. Im Flachland kann es bis zu 80 km/h schnell pusten, in den Bergen sind mehr als 100 km/h möglich. Also: Aufgepasst beim Wandern und halten Sie sich von den Klippen entfernt! Die Warnstufe gilt bis 20 Uhr.

Ebenfalls Warnstufe Gelb herrscht an den Küsten, da die Wellen bis zu drei Meter erreichen. Wer surfen kann, sollte daran Spaß haben. Im Vergleich zu den Vortagen wird es nicht mehr ganz so warm. Die Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke nicht. Die Höchstwerte liegen inselweit bei 18 Grad. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Am Sonntag das gleiche Spiel. Wieder gilt die Warnstufe Gelb ab 9 Uhr, diesmal aber nur bis 18 Uhr. Die Warnstufen an der Nord- und Westküste sind aufgehoben. Bei konstanten Temperaturen wird es größtenteils sonnig.

Zum Start in die neue Woche sollen die Temperaturen wieder leicht ansteigen. Wobei "Justine" weiter über die Insel pustet. Warnstufen könnten im Verlauf des Wochenendes noch folgen. Regen ist weiterhin nicht vorgesehen, Sie müssen ihre Pflanzen daher von Hand gießen. /rp