Zwei Jugendliche überleben Auto-Absturz an Steilküste völlig unverletzt

Die beiden in Not geratenen Jugendlichen wurden letztlich vom Helikopter aus gerettet. Foto: Protección Civil Llucmajor

Ein junges Paar ist am Samstag (30.1.) gerettet worden, nachdem es mit seinem Auto die Steilküste in der Urbanisation Bahía Azul in der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca hinuntergestürzt war. Wie durch ein Wunder blieben die Jugendlichen, die sich alleine aus dem Auto befreien konnten, unverletzt. Das Auto jedoch wurde durch den Aufprall auf den Felsen komplett zerstört. Ein Helikopter der Seenotrettung brachte die beiden zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Son Espases.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr in der Gemeinde Llucmajor. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, soll das Auto mitsamt der Insassen rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Der Fahrer war zuvor offensichtlich kurzzeitig abgelenkt und verlor so die Kontrolle über das Auto.

Neben Beamten der Ortspolizei von Llucmajor fanden sich auch Bergretter von Mallorcas Feuerwehr am Unfallort ein. Dort benachrichtigten sie die Seenotrettung und den am Flughafen Son Sant Joan stationierte Helikopter Helimer 220 gerufen. Auch ein Rettungsboot brach zu den in Not geratenen Jugendlichen auf.

Die beiden Unfallopfer, die sich aus eigener Kraft aus dem Autowrack bewegen konnten, brachten sich auf nahegelegenen Felsen in einer Höhle vor den Wellen in Sicherheit, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Die beiden Jugendlichen wurden letztlich von den Einsatzkräften des Helikopters gerettet und waren wie durch ein Wunder nicht verletzt. Zur Kontrolle wurden sie jedoch ins Krankenhaus Son Espases gebracht. /sw