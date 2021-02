Neue Kläranlage: Stadtwerke bauen in Coll d'en Rabassa weiter

Der 45 Tonnen schwere Bohrer arbeitet sich in acht Meter Tiefe langsam voran.

Der 45 Tonnen schwere Bohrer arbeitet sich in acht Meter Tiefe langsam voran. Foto: Rathaus

Die Arbeiten zur Entlastung der Kläranlage an der Bucht von Palma de Mallorca schreiten weiter voran. Am Montag (1.2.) wurde mit dem Bohren eines 150 Meter langen Tunnels in Palmas Ortsteil Coll d'en Rabassa begonnen, wie die Stadtwerke Emaya mitteilten.

Die dafür benutzte Maschine wiegt 45 Tonnen, ist 7,4 Meter lang und hat einen Durchmesser von 2,4 Metern. Der Tunnel wird in einer Tiefe von acht Metern gebohrt. Die Arbeiten dienen dazu, ein neues leistungsfähigeres Auffangsystem für das Regenwasser zu bauen. Bei stärkeren Regenfällen laufen Schmutz- und Regenwasser regelmäßig zusammen, sodass die Auffangbecken überquellen und Fäkalien ins Meer gespült werden. Im Dezember wurde deshalb in der Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga gebohrt, davor in dem Bereich zwischen dem Carrer Caracas und den Avenidas. /tg