Corona-Fälle nach Impfung in Seniorenheim auf Mallorca

Fünf Bewohner der Seniorenresidenz Sèniors in Montuïri in der Inselmitte von Mallorca sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Außergewöhnliche daran: Sie hatten bereits am 20. Januar die zweite Impfdosis erhalten, sollten also praktisch immun gegen das Virus sein, wie das balearische Gesundheitsministerium laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (4.2.) mitteilte. In derselben Einrichtung war bereits vor einigen Monaten ein Ausbruch registriert worden.

Die fünf mit jeweils zwei Dosen geimpften Senioren sind nach Angaben des "Diario de Mallorca" allesamt symptomfrei, was der Impfung zugeschrieben wird. Auch zwei Angestellte des Altenheimes wurden positiv auf das Virus getestet. Sie waren bisher nicht geimpft. Wie das Gesundheitsministerium erklärte, sei eine mögliche Infektion bei geimpften Personen einkalkuliert worden. Demnach rechne man damit, dass der Verlauf der Infektion deutlich leichter werde als ohne Impfung.

Wörtlich erklärte das Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag (4.2.): Die wissenschaftlichen Studien beweisen, dass die Impfung mehrheitlich verhindert, dass die Empfänger an Covid-19 schwer erkranken. Manche Produzenten stellen auch fest, dass die Impfung eine Ansteckung beziehungsweise Weiteransteckung verhindern, aber es liegt innerhalb der Normalität, dass es einzelne Positivfälle gibt, auch wenn die Auswirkungen allgemein sehr viel geringer sind. Um diese Fälle zu erfassen, führt die Balearen-Regierung weiterhin Massentests in den Seniorenheimen durch, in denen die Impfung abgeschlossen wurde. Bislang wurden auf den Inseln 7.756 Zweitimpfungen verabreicht und es wurden 5 Positivfälle entdeckt, das entsprict 0,06 Prozent. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass diese Positivfälle sehr viel wahrscheinlicher symptomfrei bleiben oder die Krankheit nur leicht bekommen, was die Zahlen der Einlieferungen ins Krankenhaus verringert sowie die Rate der Todesfälle unter den Risikopatienten. Die Impfung ist sicher und der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie in den kommenden Monaten." /jk /tg

