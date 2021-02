Promenade und Hafen in Cala Ratjada: Das ist geplant

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat am Mittwoch bei einem Ortstermin in Cala Ratjada bestätigt, dass die Landesregierung wie seit Jahren geplant 6,1 Millionen Euro in die Renovierung des Hafens im Urlaubsort im Nordosten von Mallorca investieren will. Die Instandsetzungsmaßnahmen seien "dringend notwendig" um die Sicherheit im Hafen zu garantieren.

Auch der balearische Minister für Infrastruktur, Marc Pons, betonte, dass es sich um ein wichtiges Projekt handele, in dessen Rahmen die vom Zahn der Zeit und den Wetterverhältnissen geprägten Befestigungen von grundauf erneuert würden. Vorrangig sei die Verstärkung der Kaimauer, die bereits im Januar 2017 bei einem Unwetter an mehreren Stellen brach und daraufhin im Eilverfahren notdürftig repariert wurde. Auch Teile der unmittelbar an den Hafen angrenzenden Promenade sollen in dem Zuge besser befestigt und verstärkt werden, um künftige Überflutungen zu verhindern.

Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben werden. Die Kaimauer soll dann innerhalb der kommenden 18 Monate erneuert werden, die Promenade innerhalb der nächsten drei Monate. /somo