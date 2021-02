Mallorca steuert auf Temperaturen von bis zu 24 Grad zu

Am Donnerstagmorgen (4.2.) war es in einigen Teilen auf Mallorca so neblig, dass der spanische Wetterdienst Aemet im Inselinneren, Osten und Süden bis 10 Uhr die Warnstufe Gelb ausgerufen hatte. Der Tag hat zudem sehr bewölkt begonnen, auch am Nachmittag ziehen immer wieder Wolken am Himmel vorbei. Aus Süden weht ein leichter Wind. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht. In Palma de Mallorca etwa sind tagsüber 19 Grad gemeldet, nachts 9 Grad.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nach dem etwas durchwachsenen Donnerstag laufen die Temperaturen am Freitag (5.2.) zu ihrer Höchstform auf. In Palma de Mallorca etwa sind dann 22 Grad gemeldet, in Sa Pobla sogar 24 Grad. Damit können die ersten Schwimmfans, denen es in den vergangenen Wochen an der Luft zu kalt war, schon einmal anbaden. In den meisten Teilen der Insel kann sich die Sonne dann den ganzen Tag lang gegen einzelne Wolken durchsetzen. Der Wind weht erneut aus Süden und wird zum Nachmittag hin stärker. Nachts kühlt es in Palma de Mallorca auf 10 Grad ab.

Der Samstag (6.2.) wird dann laut Wetterdienst Aemet der schönere Tag am Wochenende. Bei einem Sonne-Wolken-Mix liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag gerade einmal bei 25 Prozent, etwa in Santanyí. Trotzdem kann es örtlich zu kurzen Schauern kommen. Tagsüber kühlt es im Vergleich zum frühlingshaften Vortag leicht ab, in Palma de Mallorca etwa auf 19 Grad. Der Wind weht aus Süden und Südwesten und kann teilweise sehr stark daherkommen. Nachts sind dann rund 10 Grad gemeldet.

Für Sonntag (7.2.) sollten sich alle Insulaner dann schon mal eine Drinnen-Beschäftigung suchen. Es wird nass und grau. Vor allem am Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit an vielen Orten bei über 65 Prozent, etwa in der Balearen-Hauptstadt. Zudem kühlt es deutlich ab. In den meisten Teilen der Insel auf rund 16 Grad. Auch nachts wird es etwas frischer. Der Wind aus Südwesten dreht am Vormittagmittag in Richtung Nordwesten und Norden. /sw