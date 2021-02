So heftig ist die Zahl der Urlauber auf Mallorca 2020 eingebrochen

Die Corona-Pandemie hat auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln zu einem Einbruch der Urlauberzahlen im Jahr 2020 geführt. Das hatte sich abgezeichnet, nun gibt es die Daten. Laut den Frontur-Zahlen des spanischen Statistikinstituts INE kamen zwischen Januar und Dezember 2020 insgesamt 1,7 Millionen Urlauber auf die Inseln. Das sind 12 Millionen oder 87,4 Prozent weniger als im Jahr 2019. Auch die Ausgaben der Urlauber sind im selben Maße zurückgegangen - von 14,88 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf nur noch 1,84 Milliarden Euro 2020. Das entspricht einem Rückgang von 87,6 Prozent.

Die Zahlen des Corona-Jahres katapultieren die Balearen zurück in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Damals wurden zuletzt so wenige Besucher aus dem Ausland registriert. Nur 9,1 Prozent der Menschen, die 2020 in Spanien Urlaub machten, kamen auf die Balearen. Die meisten Touristen empfingen Katalonien (20,4 Prozent) und die Kanaren (20 Prozent).

Schaut man sich nur den Dezember 2020 an, ging hier die Zahl der Urlauber auf den Balearen um 82,3 Prozent im Vergleich zu 2019 zurück. Lediglich 22.083 Touristen kamen auf die Inseln. Deutsche stellten dabei mit 38,5 Prozent die größte Gruppe.

Für Gesamt-Spanien lesen sich die Resultate naturgemäß nicht viel besser. Laut der Frontur-Statistik kamen im Jahr 2020 insgesamt 19 Millionen Urlauber ins Land. Im Jahr 2019 waren es noch 83,5 Millionen Reisende. Das entspricht einem Rückgang von 77,3 Prozent. Die meisten Urlauber kamen diesmal aus Frankreich (3,9 Millionen), gefolgt von Großbritannien (3,2 Millionen) und Deutschland (2,4 Millionen).