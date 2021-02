Meliá-Chef Escarrer lotet Perspektiven für Mallorca-Tourismus aus

Wann wird die Tourismusbranche auf Mallorca wieder zu alter Stärke zurückfinden? Meliá-Geschäftsführer Gabriel Escarrer hat sich nun in einem Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zur aktuellen Situation geäußert. Escarrer ist gleichzeitig Präsident des Interessensverbandes Exceltur, der vor Kurzem einen Jahresbericht 2020 herausgegeben hat. Dieser liest sich erwartungsgemäß gruselig. Das touristische Bruttoinlandsprodukt von Spanien ist demnach um 69 Prozent oder 106 Milliarden Euro im Vergleich zu 2019 gefallen. Der Anteil am gesamten Bruttoinlandsprodukt fiel laut Escarrer von 12,4 auf nur noch 4,3 Prozent. "Wir schätzen, dass wir 2021 wieder auf 8 Prozent kommen können, vorausgesetzt, die herbeigesehnte Erholung setzt wirklich zum zweiten Halbjahr ein."

Hunderttausende Arbeitsplätze sieht Escarrer in der Branche in Gefahr. "Wir zählen derzeit rund 728.000 bedrohte Jobs, 435.000 davon sind von einem ERTE (Kurzarbeit) betroffen, 293.000 sind bereits verloren gegangen." Speziell auf Mallorca sei die Lage düster. Fast 92 Prozent des Umsatzes von 2019 sei 2020 ausgeblieben. "Eine Volkswirtschaft wie die Balearen kann sich nicht zwei Jahre ohne Einnahmen erlauben", sagte Escarrer und erinnerte daran, dass viele Hotels und andere Unternehmen seit der Thomas Cook-Pleite im September 2019 brachliegen.

Escarrer zeigte sich kritisch mit der spanischen Regierung, die die Branche nicht wie in anderen Ländern unterstützt habe. Es sei "unverständlich", dass in einem Land, das weltweit an der Spitze der Tourismus-Nationen stehe, keine Direkthilfen ausgezahlt worden seien. Escarrer nahm auch Bezug auf Deutschland, wo Restaurants und Bars etwa im November und Dezember bis 75 Prozent der Einnahmen aus dem Vorjahr erstattet bekommen haben.

Wann wieder bessere Zeiten auf den spanischen Tourismus zukommen, vermag Escarrer nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Das hänge vom Impftempo ab genauso wie vom Auftreten neuer Virus-Mutationen, Reisebeschränkungen oder Grenzkontrollen. Schätzungen gingen davon aus, dass sich das touristische Bruttoinlandsprodukt in Spanien erholt und rund 96 Milliarden Euro erreichen kann. Das wäre das Doppelte von 2020. Im Vergleich zu 2019 wäre es immer noch ein Minus von 37 Prozent.

Die Nachfrage nach Reisen innerhalb von Spanien erholt sich nach Meinung von Escarrer bereits vor dem Sommer, "die internationale Nachfrage wird mit größerer Intensität erst im Laufe des Sommers wieder steigen". Um auf das Niveau der Umsätze von 2019 zu kommen, dürften allerdings noch Jahre vergehen. "Man rechnet nicht damit, dass das vor 2022 oder gar 2023 sein wird", sagte Escarrer, der seinen Optimismus auf eine Sommer-Saison auf den Balearen aber nicht aufgibt. /jk