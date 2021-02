Schon wieder eine Sturmwarnung auf Mallorca

Surfer kommen derzeit auf ihre Kosten. Der Stadtstrand von Palma de Mallorca war am Wochenende voller Wellensucher. Auch in den kommenden Tagen soll es hohe Wellen und viel Wind geben. Mit der Natur ist jedoch nicht zu scherzen. Daher hat der spanische Wetterdienst Aemet auch Warnstufen ausgegeben.

Am Dienstagabend (9.2.) sollen die Wellen an der Süd- und Ostküste bis zu vier Meter erreichen. Ab 18 Uhr gilt die Warnstufe Gelb. Ansonsten versteckt sich die Sonne hinter den Wolken. Es ist ziemlich diesig. Hier und dort sind ein paar Regentropfen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad. In der Nacht kommt ein starker Wind auf, der mit bis zu 70 km/h aus südwestlicher Richtung pustet.

Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten von inselweit zwölf Grad mild. Am Mittwoch wird das Wetter wechselhaft und launisch. Am Vormittag dürfte es ziemlich sicher regnen. Der Niederschlag kann als kleinkörniger Hagel fallen und teils von Gewitter begleitet werden. Die Höchsttemperaturen sinken leicht im Vergleich zum Vortag.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Obacht gilt weiter vor Wind und Wellen. Am Mittwoch gilt Warnstufe Gelb an allen Küsten rund um die Insel bis 18 Uhr. Zudem hat der Wetterdienst bis 16 Uhr für die ganze Insel eine Sturmwarnung herausgegeben. In den Bergen können die Böen aus westlicher Richtung bis zu 110 km/h schnell sein. Am Nachmittag bessert sich die Lage und die Sonne kommt raus.

Quasi die Ruhe nach dem Sturm gibt es am Donnerstag. Dann wird das Wetter wieder frühlingshaft. Die Temperaturen knacken wohl die 20-Grad-Marke, und es wird sonnig.

Das ist wohl eine Eintagsfliege, denn am Wochenende soll es wieder schlechter werden. Die derzeitige Vorhersage zeigt einen grauen Freitag, der wahrscheinlich eher trocken bleibt. Regen gibt es dann am Samstag und Sonntag. Da die Temperaturen spürbar sinken, kann es auf den Berggipfeln Schnee geben. /rp