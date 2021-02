Prostitution von Minderjährigen: Polizei nimmt vier Verdächtige auf Mallorca fest

Die spanische Nationalpolizei auf Mallorca hat drei Männer und eine Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben. Die Polizei identifizierte in einem ersten Schritt elf Opfer. Die Ermittlungen gehen weiter, wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (10.2.) hervorgeht.

Zwei Männer im Alter von 22 und 30 Jahren sollen Minderjährige per Telefon kontaktiert haben, um ihnen Geld oder Marihuana für sexuelle Praktiken anzubieten. Ein weiterer 25-Jähriger soll ebenfalls Minderjährige per Internet und per Telefon kontaktiert haben, um ihnen Geld und Drogen für Sex zu bieten. Eine Jugendliche wurde festgenommen, weil sie den Kontakt zwischen dem 25-Jährigen und dessen Opfern hergestellt haben soll.

Nach ersten Hinweisen der Ortspolizei Marratxí ermittelte die Nationalpolizei in den sozialen Netzwerken, in denen Erwachsene Minderjährigen Geld, Marihuana oder Übernachtungsmöglichkeiten gegen Sex anboten. Im Laufe der Operation Celestina fanden die Fahnder die Identität mehrerer Täter heraus, die anscheinend unabhängig voneinander agierten, aber teilweise dieselben Opfer fanden. Die Täter forderten von den Opfern auch Videos, in denen sie sexuelle Praktiken zur Schau stellten. /tg