Mallorca beginnt mit vorsichtiger Lockerung der Restriktionen

Mallorca beginnt mit einer langsamen Lockerung des Lockdowns. Zunächst dürfen die großen Geschäfte ab Montag (15.2.) wieder für das allgemeine Publikum öffnen. Dabei gelten allerdings strenge Regeln wie beschränkte Kundenzahl und Öffnungszeiten nur an Wochentagen. Das besprachen Vertreter der Balearen-Regierung am Donnerstagabend (11.2.) beim Treffen am Runden Tisch zum Sozialen Dialog in Palma de Mallorca, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Keine Lockerungen gibt es vorerst für Restaurants und Cafés, die nach wie vor geschlossen bleiben.

Die Balearen-Regierung kündigte für Donnerstagabend eine Pressekonferenz an, um weitere zu erklären. Die Änderungen der Restriktionen sollen am Freitag (12.2.) bei einer Sondersitzung des Kabinetts offiziell beschlossen werden. In der Regel treten diese Verordnungen dann am darauffolgenden Tag mit Veröffentlichung im balearischen Amtsblatt BOIB in Kraft.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Ansteckungszahlen auf Mallorca schnell und deutlich verbessert. Dennoch schreckt die Balearen-Regierung vor einer zu schnellen Lockerung der Restriktionen zurück. Die Lage in den Krankenhäusern sei nach wie vor angespannt, wenn sich die Belegung der Betten in den vergangenen Tagen auch entspannt hatte.

