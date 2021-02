Hunderte SOS-Banner an und vor Hotels auf Mallorca

Am Freitagvormittag (12.2.) präsentiert sich im Urlaubsort Cala Millor auf Mallorca die Initiative SOS Turismo, die von mehreren Branchenverbänden unterstützt wird. Als Corona-sichere Protestform wurde das Verlesen eines Manifests und eine breit gestreute mehrsprachige Kampagne in den sozialen Netzwerken gewählt

Inselweit haben sich Hunderte von Hotels und anderen Unternehmen der Initiative angeschlossen und Banner mit der Aufschrift SOS Turismo aufgehängt. Entsprechende Fotos wurden in den sozialen Netzwerken mit den mehrsprachigen Hashtags #SOSTourism, #SOSTurismo oder #SOSTurisme versehen.

Hintergrund: Wie die Plattform SOS Turismo auf Mallorca entstanden ist

"Wir fordern von denen, die uns regieren, Klarheit in ihren Plänen und ein schnelles und effektives Vorgehen", heißt es in dem Manifest. "Sie haben die Verantwortung und die Kapazitäten, um Maßnahmen zu ergreifen, die so schnell wie möglich die verheerenden gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie beenden."

Anmerkung: Diese Meldung wird im Laufe des Freitags (12.2.) fortlaufend aktualisiert.

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.

Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).