Am Wochenende wird es auf Mallorca spürbar kühler

Angesichts des frühlingshaften Wetters in den vergangenen Wochen vergisst man gerne, dass es eigentlich erst Februar ist. So ist es dann eben normal, dass sich das Wetter auf Mallorca am Wochenende winterlich zeigt. Graue Wolken, Temperaturen, die eine Jacke erfordern, und hin und wieder ein paar Regentropfen herrschen in den kommenden Tagen vor.

Schon am Freitag (12.2.) ist es recht diesig. Die Temperaturen sind aber wie an den Vortagen angenehm und bleiben wohl knapp unter der 20-Grad-Marke. Regional sind am Abend leichte Schauer und Gewitter möglich. Nach dem Sonnenuntergang um 18.23 Uhr wird es frisch. Die Temperaturen sinken bis auf acht Grad.

In der Nacht bleibt es bewölkt und in den Morgenstunden am Samstag kann es leicht tröpfeln. Am Vormittag kommt die Sonne raus. Diese sollte genutzt werden, denn es könnten die einzigen Sonnenstrahlen am Wochenende sein. Schon am späten Nachmittag soll der Himmel wieder zuziehen. Erneut kann es leicht regnen. Der Wind weht mäßig aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen sind im Abwärtstrend. Nur in Palma de Mallorca soll sich die Wärme der vergangenen Tage noch etwas halten und der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit 18 Grad. Ansonsten geht es inselweit wohl auf 15 Grad herunter. In der Nacht bleibt alles wie zuvor.

Der Sonntag wird einfach nur grau und regnerisch. Ein bisschen englisches Wetter, da es auch nicht wirklich stark regnen wird. Aemet beziffert die Schneefallgrenze auf 1.300 Meter. Die Höchstwerte liegen dann bei 14 Grad. Nachts wird es frisch. Die Temperaturen sinken bis auf fünf Grad. Da muss der Kamin wohl nochmal angeworfen werden. Der Wind weht teils böig aus östlicher Richtung.

Zum Start in die neue Woche wird es nur langsam besser. An den Temperaturen ändert sich wenig, nachts ist in den Bergen der Tramuntana Frost möglich. Der Montag startet bewölkt. Erst gen Abend zeigt sich die Sonne wieder. Besserung ist jedoch in Sicht. Die restliche Woche soll es sonnig sein und die Temperaturen nähern sich dann wieder der 20-Grad-Marke. /rp