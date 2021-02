Schlag gegen Bande von Tresorknackern auf Mallorca

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben in Palma de Mallorca sieben mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen, die sich auf das Knacken von Tresors in Luxusanwesen spezialisiert hatten. Dabei verfügten die Täter dank der Kontakte zu einer Baufirma über Insiderwissen, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Samstag (13.2.) heißt.

Der Bande wird eine Reihe von Diebeszügen seit Ende 2019 zugeschrieben. Nach Angaben der Ermittler verschafften sich die Einbrecher über ihre Kontakte zur Baufirma einen Zweitschlüssel, der im Rahmen der Bauarbeiten von den Eigentümern ausgehändigt worden war. In anderen Fällen brachen die Täter die Haustür gewaltsam auf, nachdem sie vorher in Erfahrung gebracht hatten, dass die Bewohner nicht zu Hause waren. Am Tatort bauten sie die Safes aus und schafften sie weg.

Innerhalb der Bande habe es eine klare Aufgabenverteiligung gegeben: Während einige die nötigen Informationen beschafften, führten andere den Diebeszug aus, eine dritte Gruppe vertickte die Beute.

In einem Fall wandten die Täter laut Polizei auch Gewalt an. Sie gaben sich als Paketzusteller aus und bedrohten eine Hausangestellte. Diese rief um Hilfe, die Täter ergriffen die Flucht.

Bei insgesamt fünf Hausdurchsuchungen am vergangenen Donnerstag (11.2.) stellten die Ermittler unter anderem Schmuck, Uhren, Geld und Dokumente sicher. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut der Mitteilung in der Mehrheit um Südamerikaner. /ff