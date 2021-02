Endlich das Seniorenheim verlassen: So freute sich ein Paar auf Mallorca

Ricardo López und seine Frau Susana Molinari durften das Seniorenwohnheim in Sa Pobla am Sonntag (14.2.) erstmals wieder verlassen

Für Ricardo López und Susana Molinari hielt der Valentinstag (So. 14.2.) eine ganz besondere Überraschung bereit: Nach einem halben Jahr durfte das Ehepaar die Seniorenresidenz in Sa Pobla erstmals wieder verlassen, um einen Spaziergang außerhalb des Geländes zu machen. In den vergangenen sechs Monaten war das den Bewohnern der Altenheime auf Mallorca wegen der strengen Corona-Auflagen untersagt gewesen. Nun wurde die Regelung aufgehoben, da die Senioren geimpft sind.

"Es ist bewegend, eine ganz tolle Überraschung, zumal am Valentinstag, dem Tag der Verliebten, wo wir doch seit 55 Jahren verheiratet sind", sagt López im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Wir dachten, wir hätten Besuch bekommen, aber nicht, dass man uns sagt, dass wir rausdürfen. Es war ein perfekter Tag", fügt seine Frau Susana Molinari hinzu.

Auch für ihre Tochter, Gabriela López. "Wir konnten den ganzen Sonntag mit der Familie verbringen. Und das, nachdem die beiden sechs Monate lang das Wohnheim nicht verlassen durften und wir sie im vergangenen Monat auch nicht besuchen durften, um Ansteckungen vor der Impfung zu vermeiden", so die Tochter.

Zwar wird den Seniorenheimbewohnern weiterhin empfohlen, zunächst nicht bei Verwandten außerhalb zu übernachten. Bald werde aber auch das möglich sein. Wer mehr als 72 Stunden dem Wohnheim fernbleibt, muss zunächst einen PCR-Test machen und darf zurückkommen, sobald ein negatives Ergebnis vorliegt. /somo

