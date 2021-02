Tui baut spanienweit 180 Stellen ab - auch Mallorca ist betroffen

Der mit Milliarden Euro öffentlicher Hilfen am Leben gehaltene Reiseveranstalter Tui baut in Spanien zahlreiche Stellen ab. Wie aus einer Mitteilung der Tui an die MZ hervorgeht, werden landesweit rund 180 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Insgesamt sind laut Tui 1.300 Menschen beim Konzern in Spanien angestellt. "Die Tui hat sich bereits mit allen Beteiligten in Verbindung gesetzt", heißt es in der Mitteilung weiter.

Vom Stellenabbau betroffen wird auf Mallorca vor allem der Hauptsitz der Tui auf den Inseln im Parc Bit vor den Toren von Palma de Mallorca. Ein Unternehmenssprecher wollte auf MZ-Nachfrage keine weiteren Einzelheiten nennen. Er wies aber Medienberichte vom Montagmorgen (15.2.) zurück, nach denen auf Mallorca 20 Prozent der Belegschaft im Hauptsitz von einem Stellenabbau betroffen sein soll. "Ganz so viele werden es nicht", sagte der Sprecher.

Tui machte durch die brachliegende Reisebranche im Jahr 2020 einen Verlust von 3,1 Milliarden Euro. Der Umsatz war von 18,9 Milliarden Euro auf 7,9 Milliarden Euro eingebrochen. Der Konzern benötigte mittlerweile mehrere staatliche Hilfspakete von der deutschen Regierung, das letzte in Höhe von 1,25 Milliarden Euro wurde erst Anfang Januar von der EU-Kommission genehmigt. /jk