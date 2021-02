Wenig Kunden in wiedereröffneten Malls und Kaufhäusern auf Mallorca

Die durch die Lockerung der Corona-Auflagen ermöglichte Wiedereröffnung der Einkaufszentren und Kaufhäuser hat zumindest am ersten Tag (15.2.) nicht für die im Vorfeld teilweise befürchteten Menschenaufläufe gesorgt. Das Interesse der Kunden habe sich in Grenzen gehalten, berichteten übereinstimmend die Sprecher der Handelsketten und Shopping-Malls.

Die Nachfrage sei so gewesen, "wie sie an einem Montag im Februar nun einmal ist", so der Marketing-Chef des Mallorca Fashion Outlet, Jorge Pérez. Von "Normalität im Krisen-Kontext" sprach auch der Sprecher des Verbandes der großen Handelsketten (ANGED) Antonio Díaz.

Die großen Handelsflächen waren Mitte Januar geschlossen worden, als der Schlussverkauf gerade begonnen hatte. Entsprechend fragten viele der Kunden am Montag, ob es noch "rebajas" gäbe. Andere nutzten die Wiedereröffnung, um endlich ihre Weihnachtsgeschenke einzutauschen.



Das sind die aktuell geltenden Corona-Regeln auf Mallorca

Auch die Kaufhäuser des El Corte Inglés eröffneten am Montag wieder ihre gesamte Verkaufsfläche - zuvor waren nur die Supermärkte und die Abteilungen mit Winterkleidung geöffnet.

Geöffnet sind Kaufhäuser und Einkaufszentren nun von Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, am Wochenende sind sie weiterhin geschlossen (Ausnahmen gelten wie gehabt für Supermärkte und Abteilungen mit Dingen des täglichen Bedarfs).

Außerdem wird die Kundenzahl auf 30 Prozent der Kapazität begrenzt und die der Parkplätze auf 50 Prozent. Anzeigetafeln am Eingang sollten angeben, wie viele Kunden sich gerade im Inneren befinden und wie es um den C02-Gehalt in der Luft steht.

Die balearische Ministerpräsiden Francina Armengol hatte die Bürger am Morgen per Twitter jetzt nicht alle Hals über Kopf in die Einkaufszentren zu rennen. "Das können wir auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder nächste Woche", so die Sozialistin. /fg/ck

