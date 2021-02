Witzbold bringt Innenstadt von Palma de Mallorca zum Schäumen

Der überschäumende Brunnen am Beginn des Prachtboulevards Borne in Palma de Mallorca.

Mit Spülmittel hat ein junger Mann am Sonntagmittag (14.2.) den Brunnen an der Plaça de la Reina in Palma de Mallorca derart zum Überlaufen gebracht, dass Schaumflocken durch die Innenstadt flogen.

Im Netz und örtlichen Medien zirkulieren Fotos, wie der Unbekannte eine Flasche der Marke Fairy (kein Bioproduk) in das Wasser entleerte, bevor er sich wieder davonmachte. Die Plaça de la Reina liegt am Beginn des Prachtboulevards Borne.

Die herbeigerufenen städtischen Reinigungkräfte mussten daraufhin den - jetzt recht sauberen - Brunnen auswischen und das Wasser austauschen. /ck