Mallorca sagt auch die Osterprozessionen von 2021 ab

Auch 2021 wird es auf der Insel keine Osterprozessionen geben. Das hat am Dienstag (16.2.) das Bistum Mallorca mitgeteilt. Von dem Beschluss betroffen sind sämtliche Feierlichkeiten in der Fastenzeit und der Semana Santa, die unter freiem Himmel stattfinden, also auch die in diversen Orten auf der Insel aufgeführten Passionsspiele.

Bereits 2020 musste die Insel auf die seit Jahrhunderten abgehaltenen Prozessionen verzichten: die Semana Santa fiel damals mitten in einen strengen Corona-Lockdown.

Die einzigen religiösen Feierlichkeiten, die laut Bistums-Meldung stattfinden werden, sind die im Inneren der Kirchen, wo derzeit nur 30 Prozent der Plätze besetzt werden dürfen.

Mallorcas Bischof Sebastià Taltavull war erst kürzlich in die Schlagzeilen geraten, nachdem bekannt geworden war, dass er sich zusammen mit zwei seiner Mitarbeiter vorzeitig hatte impfen lassen.

(wird erweitert)