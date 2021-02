Traditions-Fotogeschäft Casa Vila in Palma schließt

Das Traditions-Fotogeschäft Casa Vila an der Plaça Santa Eulàlia in der Altstadt von Palma de Mallorca, das noch am 2. Februar sein 99-jähriges Jubiläum gefeiert hatte, hat für Ende Februar seine Schließung angekündigt. Das hatte am Montag (15.2.) Toni Vila, einer der drei Besitzer von Palmas ältestem Fotoladen, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt. Vila leitet das Geschäft zusammen mit seinem Bruder Pep und deren Cousin.

Schon seit Jahren würde das Fotogeschäft in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Das Ladensterben in der Altstadt, das durch die Pandemie noch verstärkt wurde, habe die Schließung weiter begünstigt.

Erst am 2. Februar hatte das Fotogeschäft sein 99-jähriges Bestehen gefeiert. Das Geschäft wurde 1922 von José Vila und Magdalena Alcover gegründet. Toni Vila, sein Bruder und der Cousin der beiden leiten es mittlerweile in dritter Generation. Genug Zeit, um reichlich Archiv-Material zu sammeln: Rund 50.000 von der Familie zusammengetragene Negative, darunter einige Glasplättchen, verbildlichen unter anderem die Geschichte der Stadt.

Wer noch Material braucht oder den Laden unterstützen will, kann vielleicht sogar noch ein Schnäppchen schlagen: Derzeit verkauft Casa Vila fast alle Artikel zum um die Hälfte reduzierten Preis. /sw