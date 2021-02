Port de Sóller kommt bei Wikipedia zu hohen Ehren

Der Wikipedia-Eintrag von Port de Sóller auf Mallorca ist am Montag (22.2.) der Artikel des Tages bei der deutschen Versión der Online-Enzyklopädie. Wer die Hauptseite besucht (zum Beispiel, indem man auf den Schriftzug "Wikipedia" klickt), erhält neben den Informationen darüber, was alles am 22. Februar in diesem und anderen Jahren geschehen ist, eine Zusammenfassung des Eintrags über Port de Sóller.

So erfährt der wissbegierige Leser, dass es sich um den Hafenortsteil der Gemeinde Sóller handelt. Vom Titel des Weltkulturerbes für das Tramuntana-Gebirge ist ebenso die Rede wie vom Olivenöl als zentrales Handelsgut im Spätmittelalter. Das Auf und Ab des Exports von Zitrusfrüchten und die Einrichtung eines U-Boot-Stützpunkts während des Zweiten Weltkriegs sind ebenfalls Thema.

Der Artikel des Tages lädt Wikipedia-Leser dazu ein, sich jeden Tag über ein ganz anderes Thema weiterzubilden. Am Sonntag (21.2.) ging es zum Beispiel um den Elch, Am Samstag um die Schlacht bei Olustee und am Freitag um die Berbersprachen.

Das gilt allerdings nur für Leser der deutschsprachigen Version. Die spanische Wikipedia-Seite hat eine eigene Liste mit den Artikeln des Tages. Während sich die Deutschen über Port de Sóller informieren, erfahren die spanischsprachigen Leser etwas über die Archäologin Marija Gimbutas.

