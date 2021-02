So schön wird das Wetter nach dem feuchten Wochenstart

An einem Hundestrand in Palma.

An einem Hundestrand in Palma. Foto: Xisco Alario

Nach einem regnerischen Wochenstart soll das Wetter auf Mallorca im Laufe der Woche immer besser werden. Spätestens am Mittwoch sollen dann wieder sonnige 20 Grad den Tag erhellen.

Am Montag (22.2.) beginnt bewölkt, diesig und ortsweise mit Regen. Der aus dem Süden wehende Wind hat roten Saharabefindet, macht der Regen zudem eher schmutzig als sauber. Auch wenn es sich nachmittags etwas aufhellt, bleibt es kälter als an den Tagen zuvor. Ohne die wärmende Sonne bleibt die Säule des Thermometers bei 17 Grad (Palma de Mallorca, Felanitx) oder maximal 18 Grad (Sa Pobla) hängen.

Freundlich startet hingegen der Dienstag (23.2.). Am heiter bis wolkigen Himmel spielt die Sonne immer mal wieder Verstecken. Nachmittags zieht es sich dann stärker zu. Örtlich kann es dann auch zu kürzeren Schauern kommen. Die Regentropfen sind dann noch immer mit dem Sahara-Staub geladen. Die Temperaturen schwanken zwischen 8 Grad am frühen Morgen und 20 Grad am Nachmittag. Dabei ist es in Palma de Mallorca (20 Grad) wärmer als in Sa Pobla (18 Grad) oder Felanitx (17 Grad).

Am Mittwoch (24.2.) setzt sich die Sonne im Laufe des Vormittags gegen den Nebel durch. Dann scheint sie am fast wolkenlosen Himmel und lässt die Temperaturen wieder auf angenehme 20 Grad (Palma de Mallorca) oder 18 Grad (Sa Pobla) steigen. Der Wind dreht auf östliche Richtungen.

Auch am Donnerstag (25.2.) bleibt das Wetter stabil: Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. Die Sonne scheint und es herrschen angenehme Temperaturen, die in der Nacht knapp unter 10 Grad und tagsüber um die 20 Grad liegen. Das soll auch erstmal ein paar Tage so bleiben. Das spanische Wetteramt Aemet sagt ein sonniges Wochenende vorher. /tg