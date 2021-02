Schutz für Haus und Wohnung rund um die Uhr

Mit den neuen Systemen von Trablisa, der führenden Firma im Bereich Alarmanlagen und Sicherheitstechnik mit Sitz auf Mallorca, ist es möglich, Ihre Immobile 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr zu schützen.

Die Systeme ermöglichen es, auf verschiedenste Eventualitäten zu reagieren und diesen vorzubeugen. Zur Beobachtung und Überwachung werden immer unauffälligere Geräte verwendet, die gleichzeitig die höchsten Standards im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre sowie auf Qualität und Sicherheit erfüllen.

Eine der Optionen, die Trablisa anbietet, ist die neue Alarmanlage Kit Visual Cam , die modernste, innovativste und praktischste Anlage auf dem Markt. Sie ist mit einer Technologie zur Erkennung von Frequenzhemmungen, einer einzigartigen Technologie aus dem Anti-Hacking-Bereich, ausgestattet sowie mit integrierter Gebäudetechnik.



Die modernsten Sensoren und Videosensoren werden aktiviert, wenn sich in Ihrem Eigentum irgendeine Besonderheit ergibt, wobei Farbvideosignale an die Alarmempfangszentrale von Trablisa weitergeleitet werden. Dort werden die Aufzeichnungen vor Auslösen des Alarms gezeigt (also das, was zur Auslösung des Alarms führte) sowie auch die Aufnahmen beim Alarm (das, was während des Alarms passiert ist). Trablisa ist die einzige Firma, die Alarme durch drei gesetzlich verankerte Verifizierungsverfahren überprüfen kann: 1.- Sequenzüberprüfung, 2.- Videoüberprüfung und 3.- persönliche Überprüfung.

Trablisa unterscheidet sich von anderen Sicherheitsfirmen, da sie zusätzlich den Service eines Soforteinsatzteams (Acuda) anbietet, wobei die Innenräume rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr überprüft werden. Das ist ein Zusatzservice, der Ihnen maximale Sicherheit bietet, wenn die Alarmanlage anspringt. Sollte es erforderlich sein, begibt sich das Sicherheitsteam der betreffenden Gegend umgehend zum Objekt, um vor Ort zu überprüfen, ob es im Innen- oder Außenbereich einen Diebstahlsversuch gegeben hat (Feststellung von eventuellen Manipulationen an Türen oder Fenstern, Schäden an Metallbeschlägen oder Anbringen eines verdächtigen Gegenstands im oder rund um das Objekt, was darauf hinweist, dass versucht wurde, in das Objekt einzudringen). Zudem ist es das einzige Unternehmen auf den Balearen, das eine Überprüfung der Innenräume anbietet.

Um den Kunden maximale Sicherheit zu garantieren, verfügt die mallorquinische Firma auf der Insel über verschiedene Niederlassungen nach strategischen Gesichtspunkten, damit sie überall schnell und effizient eingreifen kann. Die Einsatzteams mit wechselndem Standort garantieren, dass Trablisa umgehend vor Ort ist, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Die Installation des Alarmsystems Kit Visual Cam ist innerhalb von 24 Stunden nach Vertragsabschluss mit dem Kunden fertiggestellt, zum Schutz des Kunden und seines Eigentums gegen möglichen Einbruch, Diebstahl oder Überfall.

Zudem verfügt das Alarmsystem über eine Handy-App, die eine schnelle, einfache und kostenlose Bedienung ermöglicht – so hat man in Echtzeit Kontrolle über alles, was Zuhause passiert.

Im System Kit Visual Cam sind zwei Infrarot-Videodetektoren mit Farbkamera integriert, die so konzipiert sind, dass die Privatsphäre geschützt wird. Diese Kameras nehmen die Bilder auf, durch die der Alarm ausgelöst wird, und speichern diese. Sie haben einen Sabotageschutz und sind daher gegen jegliche Manipulation gesichert. Das Kit beinhaltet darüber hinaus einen Infrarot-Bewegungsmelder, eine Sirene im Innenbereich, zwei Fernbedienungen mit integriertem Panik-Knopf, eine IP-Kamera, damit der Kunde sich selber mit den Innenräumen verbinden und diese beobachten kann, sowie ein USV-System, das eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherstellt.

Das Kit bietet zudem eine kabellose Tastatur und ein zentrales Kontrollpanel mit Anti-Hacker-Technologie, das es nirgends sonst auf dem Markt gibt. Dieses System schützt vor unvorhergesehenen Vorfällen und ist gegen Manipulation gesichert.

Andererseits verfügen die meisten Alarmsysteme von Trablisa über einen Modus für ruhiges Schlafen, damit die Eigentümer sich nachts sorglos erholen können. Dieser Modus sowie auch das gesamte Sicherheitssystem können vollständig oder teilweise aktiviert oder deaktiviert werden. So fühlen sich die Bewohner zu jeder Zeit geschützt und sicher.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bei der Absicherung von Immobilien ist Trablisa der ideale Partner, dem Sie Ihr Eigentum anvertrauen können, um Schockerlebnisse wie Einbrüche oder Raubüberfälle zu verhindern. Darüber hinaus ist Trablisa die einzige Firma am Markt, die über einen eigenen regionalen Streifendienst verfügt, der im Falle eines Alarms effizient und schnell eingreifen kann.

Trablisa ist ein Familienunternehmen, das 1975 auf Mallorca gegründet und durch das Innenministerium zugelassen wurde. Mit 45 Jahren Erfahrung in diesem Sektor ist die Firma marktführend auf den Balearen. Spanienweit gehört sie zu den fünf wichtigsten Sicherheitsfirmen mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen sowie Schutz- und Sicherheitslösungen. Der Hauptsitz befindet sich in Palma de Mallorca, aber die Firma verfügt über diverse Niederlassungen in ganz Spanien.

Aktuell sind über 6.000 qualifizierte Mitarbeiter bei Trablisa beschäftigt, die über eine Ausbildung in ihrem jeweiligen Fachgebiet verfügen, sodass wir jedem Kunden eine persönliche Beratung, Transparenz und einen für ihn zuständigen Ansprechpartner bieten können.