Faneteria von Danni Büchner in Cala Millor kündigt Schließung an

Die Fanetería in Cala Millor in Vor-Corona-Zeiten. Foto: Bendgens

Die von Daniela Büchner geführte Fanetería in Cala Millor im Osten von Mallorca schließt. Das hat die TV-Auswanderin am Mittwoch (24.2.) auf ihrem Instagram-Profil bekannt gegeben. "Leider muss ich euch mitteilen, dass auch uns die Corona-Krise erwischt hat und wir nach 3 wundervollen Saisons; heute Abschied nehmen müssen - Jens, Marco, Tamara und ich haben sehr viel Herzblut, Zeit und Geld investiert. Wir sind wirklich sehr traurig darüber", heißt es in dem Eintrag.

Grund ist, laut der Veröffentlichung, die von der Pandemie ausgelöste wirtschaftliche Situation. Diskussionen oder Ähnliches mit Geschäftspartnern und Freunden, habe es nicht gegeben. "Der Vermieter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", schreibt Daniela Büchner.

Wegen der Corona-Pandemie erlebte auch die Faneteria von TV-Auswandererin Daniela Büchner im vergangenen Jahr nur eine verkürzte Saison. Zuletzt hatte Daniela Büchner das Lokal mit Unterstützung von Auswanderer Marco Gülpen, der an der Playa ein Hostal betreibt, geführt.

Daniela Büchner hatte das Lokal im Frühjahr 2018 zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann, dem TV-Auswanderer Jens Büchner, in einer Seitenstraße zur Meerespromenade in Cala Millor eröffnet. Zahlreiche Gäste fanden sich vor der Pandemie in den Sommermonaten in dem kleinen Café ein, immer in der Hoffnung auf ein Selfie oder ein Pläuschchen mit dem Auswanderer-Paar.

Jens Büchner war vielen durch seine jahrelangen Auftritte bei der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" ein Begriff. Im Oktober 2018 schlossen die Büchners die Faneteria zum Saisonende, im November verstarb Jens Büchner für viele sehr überraschend im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Witwe Daniela Büchner, die weiter mit fünf Kindern bei Cala Millor lebt und 2015 extra wegen Jens nach Mallorca gezogen war, hatte sich daraufhin mehrere Monate bedeckt gehalten. Im Mai 2019 nach einem Umbau eröffnete das Lokal dann wieder, bis auf Mallorca die Pandemie Einzug hielt.

Bis zuletzt war nicht klar, ob es für Büchner und deren neue Geschäftspartner, die Auswanderer Tamara und Marco Gülpen 2021 noch eine gemeinsame Saison als Geschäftspartner geben wird. Daniela Büchner hatte nach Meinungsverschiedenheiten in Erwägung gezogen, das Café als Familienbetrieb mit ihren Kids weiter zu betreiben. /sw