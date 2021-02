59-Jähriger erstickt auf Mallorca seinen Onkel und stellt sich der Polizei

Nach einem mutmaßlichen Mord auf Mallorca hat die spanische Guardia Civil am Mittwochvormittag (24.2.) einen 59-jährigen Mann in Inca festgenommen. Er hat nach eigenen Angaben wohl unmittelbar zuvor seinen 78-jährigen Onkel in einer Wohnung im Carrer Jardí in Inca erstickt. Anschließend rief er bei der Ortspolizei an, um die Tat zu gestehen.

Der Anruf ging am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr bei der Ortspolizei ein. Als die Beamten bei der Wohnung ankamen, fanden sie nur noch die Leiche des 78-Jährigen vor. Der mutmaßliche Mörder wurde festgenommen. Die Mordkommission leitet die Ermittlungen. /tg

