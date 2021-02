Mallorca freut sich auf ein langes und sonniges Wochenende

Das schöne Wetter am verlängerten Wochenende dürfte die Insulaner wieder in die Natur treiben. Der spanische Wetterdienst sagt reichlich Sonne und angenehme Temperaturen für Mallorca vorher. MZ-Wetterexperte Duncan Wingen spricht von einem "frühlingshaften Wochenende mit Temperaturen über 20 Grad. Wanderer sollten ihre Grenzen kennen, damit die Bergrettung nicht eingreifen muss.

Die Sonne geht am Freitag um 18.39 Uhr unter. Der Nachthimmel ist vom imposanten Vollmond verziert. In der Nacht wird es kühl. In der Inselmitte sinken die Temperaturen auf 5 Grad. An den Küsten bleibt es etwas milder. Die Temperaturen dort liegen knapp unter der 10-Grad-Marke.

Das Wochenende startet am Samstag neblig und leicht bewölkt. Die Sonne setzt sich aber durch und hält sich hartnäckig den ganzen Tag am Himmel. Am Nachmittag dürfte es keine Wolken geben. Das Meer ist an den meisten Küsten ruhig. "Nur im Norden können die Wellen auf anderthalb Meter steigen", sagt Wingen. Die Höchsttemperaturen steigen auf 18 Grad in Palma de Mallorca. Auf der restlichen Insel wird es ein bis zwei Grad kühler. Nachts wird es wieder kalt. In den Bergen ist sogar leichter Frost möglich.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag geht es unverändert schön weiter. Wieder kann es am Vormittag ein paar Wolken geben, die sich im Tagesverlauf aber verziehen. An den Höchsttemperaturen ändert sich wenig, die Tiefstwerte steigen leicht.

Zum Tag der Balearen am Montag kann das Wetter regional unterschiedlich sein. Im Süden um Palma de Mallorca setzt sich der Sonnenschein der Vortage fort. Im Nordosten um Cala Ratjada wird es hingegen bewölkt. Ein paar Regentropfen sind möglich. Da Saharastaub in der Luft umherschwirrt, würde dieser mit herabregnen. Die Temperaturen bleiben tagsüber unverändert, nachts geht der Aufwärtstrend weiter. Liebe Leser, viel Spaß beim Wandern, kommen Sie aber nicht vom Weg ab! /rp