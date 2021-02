Corona-Demo in Palma de Mallorca darf am Montag (1.3.) stattfinden

Die Bürgerplattform "Resistencia Balear" (balearischer Widerstand), die die härtesten Gegner der Corona-Politik auf Mallorca vereint, darf am Montag (1.3.) offiziell eine geplante Demonstration in Palma de Mallorca veranstalten. Das gab die Abordnung der zentralspanischen Regierung auf den Balearen am Samstag (27.2.) bekannt. Zu Jahresbeginn hatten die Aktivisten, die vor allem der gebeutelten Gastronomie- und Hotelbranche angehören, bereits drei Demos ohne Genehmigung veranstaltet. Auf der ersten waren mehr als 4.000 Menschen zusammen gekommen. Die Veranstalter hatten daraufhin hohe Geldbußen auferlegt bekommen und Anfang Februar angekündigt, sich zurückziehen zu wollen.

Anfang der Woche machten die Aktivisten in den sozialen Medien aber erneut Werbung für eine Demonstration. Zunächst hatte die spanische Regierung auch die aktuell bevorstehende Kundgebung verboten, nahm das Verbot aber nun wieder zurück. Grund dafür sind die Corona-Inzidenzwerte, die sich auf Mallorca in den vergangenen Tagen deutlich gebessert haben.

"Resistencia Balear" will am Montag (1.3.) um 10.30 Uhr Anhänger auf Palmas Plaça d'Espanya versammeln. Demonstiert werden soll gegen die Corona-Maßnahmen auf den Inseln, zudem wird der Rücktritt der balearischen Landesregierung gefordert. Obwohl die Organisatoren angeben, unpolitisch zu sein, bekommen sie vor allem vom rechten politischen Rand Zuspruch. /somo