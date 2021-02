Tragischer Unfall am beliebten Lochfelsen Sa Foradada

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Mallorca mussten am Samstagmittag (27.2.) einem schwer verletzten Mann zur Hilfe kommen. Der 64-Jährige war an dem bei Ausflüglern beliebten Lochfelsen Sa Foradada 25 Meter in die Tiefe gestürzt.

Wie die Feuerwehr bekannt gab, war der Unfall gegen 12 Uhr mittags passiert. Warum der Mann an dem emblematischen Felsen zwischen Deià und Valldemossa abstürzte, ist noch unklar. Die Rettung gestaltete sich als schwierig, da das Gelände schwer zugänglich ist. Auch ein Hubschrauber der Seenotrettung war im Einsatz. In gesundheitlich kritischem Zustand wurde der Mann ins Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. /somo