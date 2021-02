Vandalen versehen weitere Statuen in Palma mit Atemmasken

Erneut haben Unbekannte eine Statue in Palma de Mallorca beschmiert: Sie malten der Skulptur, die den jüdisch-mallorquinischen Kartografen Jafuda Cresques zeigt, mit schwarzer Farbe eine Atemmaske ins steinerne Gesicht. "Es ist ein neuer vandalischer Akt gegen eine Sulptur von Palma", wetterte Bürgermeister José Hila am Samstagmorgen (27.2.) via Twitter.

"Das Kulturgut unserer Stadt gehört uns allen und es ist an uns allen, es zu hüten. Es ist kein Ort, um Meinungen auszudrücken", so Hila weiter. Man werde die vandalischen Angriffe nicht tolerieren und die Schuldigen finden und bestrafen.

Tatsächlich war es in den vergangenen Wochen bereits mehrmals zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Zuerst hatte es "La verdad" (Die Wahrheit) auf der Plaza del Mercat erwischt. Die Skulptur einer Frau ist Teil eines Andenkens an den Politiker Antonio Maura. 1929 wurde das Werk von Mariano Benlliure eingeweiht. Am Mittwoch (10.2.) war das Gesicht der Frau mit einer schwarzen Maske verschmiert.

Zwei Tage später traf es die "Dona de Palma" auf dem Platz vor dem Olivar-Markt. Auch sie wurde mit schwarzer Farbe bemalt. Die Skulptur von Rosa Serra i Puigvert datiert aus dem Jahr 1992.

Am 16. Februar nahmen sich die Unbekannten die büste der republikanischen Gewerkschafterin Aurora Picornell vor, und beschmierten sie mit blauer Farbe. Tags darauf wendeten sie sich gegen die Statue des ehemaligen republikanischen Bürgermeisters von Palma, Emili Darder, der 1937 von den Faschisten erschossen worden war. Neben Schmierereien im Gesicht schrieben sie zudem den Ausspruch "Viva España" (es lebe Spanien) auf den Sockel. /somo