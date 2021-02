Erste Hotels und Airlines ermöglichen Osterurlaub auf Mallorca

Der Robinson Club in Cala Serena auf Mallorca.

Der Robinson Club in Cala Serena auf Mallorca. Foto: Robinson Club

Erste Hotels auf Mallorca planen angesichts der positiven Corona-Zahlen, den Saisonstart vorzuziehen. Statt erst im Juni wollen viele bereits Ende März oder Anfang April ihre Pforten öffnen. Allen voran: der Robinson Club Cala Serena der Tui-Gruppe in Cala d'Or. Wie auf der Website angekündigt, will das Clubhotel bereits ab dem 20. März wieder Urlauber empfangen, um so auch Osterurlaub auf der Insel zu ermöglichen.

"Die vom deutschen Auswärtigen Amt derzeit bestehende Reisewarnung für Spanien ist kein Reiseverbot", heißt es auf der Website. Die Entscheidung, auf Grundlage der Warnung zu reisen, liege "im alleinigen Ermessen eines jeden Gasts". Die Wiedereröffnung sei ein Angebot an "deutsche und internationale Gäste, dass sie bei uns ihren Urlaub verbringen können und wir für sie da sind".

Der Robinson Club Cala Serena in Cala d'Or ist normalerweise ganzjährig geöffnet. Diesen Winter hatte er Corona-bedingt ausnahmsweise geschlossen. "Vor einem Jahr schlossen wir am 20. März, und jetzt, ein Jahr später, werden wir am selben Tag die Saison eröffnen", zitiert die Zeitung "Última Hora" Holger Reinshagen, den regionalen Leiter der Robinson-Kette. Möglich wird dies auch durch die Ansage von Tui Fly, ab Ende März wieder zahlreiche Flugverbindungen nach Mallorca anbieten zu wollen

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings gab am Samstag (27.2.) an, den derzeit stark eingeschränkten Flugverkehr nach Mallorca in den kommenden Wochen wieder ausbauen zu wollen. Laut dem Fachmagazin "fvw" sollen erste Verbindungen von bis zu 16 Flughäfen bereits ab Ostern wieder aufgenommen werden.

Die Hotelketten Meliá, Hipotels, Grupotel sowie Iberostar und Barce Barceló wollen im Laufe des April und Mai nachziehen. Grund dafür ist auch die Entscheidung der britischen Regierung, internationale Reisen ab Mai wieder zuzulassen. Auch Angela Merkels Befürwortung eines europäischen Impfpasses, der das Reisen in "sicheren Flugkorridoren" erleichtern soll, spielt eine Rolle. /somo