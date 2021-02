Traditions-Café Bar Cristal in Palma de Mallorca eröffnet wieder

Das Traditionscafé Bar Cristal an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca wird am Dienstag (2.3.) neu eröffnen. Die neuen Betreiber, die Geschwister Patricia und Rubén Fernández, wollen eigenen Angaben zufolge den alten Charme des Lokals wiedererwecken, das jahrzehtelang Generationen von Palmesanern angezogen hat. Seit April 2018 hatte der deutsche Gastronom Helmut Clemens in den Räumlichkeiten eine Filiale seiner Kette Es Rebost betrieben, aufgrund der Pandemie dann aber für eine Schließung plädiert.

Jetzt wollen die Geschwister Fernández alles wieder ähnlich gestalten, wie es zuvor war. Das beginnt mit dem Namen und geht in der Speisekarte weiter. "Wir werden Kaffee und Kakao anbieten, belegte Brötchen und Häppchen", so Patricia Fernández. Zwar wird der einst berüchtigte Tresen nicht an dem gleichen Platz aufgebaut werden können wie früher, es wird aber wieder Tische mit Marmorplatten und antik anmutende Holzstühle geben.

Die beiden Geschwister haben bereits viel Gastronomie-Erfahrung: Sie sind verantwortlich für das Restaurant des Club Social de Es Fortí. Ihrem Vater gehört zudem eine Firma, die mehrere Restaurants in Palma leitet. Ursprünglich hatten die neuen Besitzer im Januar 2021 öffnen wollen, durch die Pandemie wurde die Öffnung nun verschoben.

Die Bar Cristal war über Jahrzehnte eine Institution in Palmas Innenstadt. Die Wirtin Maria Ferrer hatte den Betrieb im September 2017 unter Tränen einstellen müssen, da sie eine radikale Mietpreiserhöhung für das Lokal in die Knie gezwungen hatte. /somo