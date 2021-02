Verkehrs-Chaos in der Tramuntana auf Mallorca

Rund um das Kloster Lluc im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca hat es am Sonntag (28.2.) lange Staus gegeben. Grund dafür war sowohl ein Markt mit Kunsthandwerksprodukten, der vor dem Kloster veranstaltet wurde, als auch die Tatsache, dass an dem langen Feiertagswochenende (am 1. März ist Balearen-Tag) noch alle Bars und Restaurants sowie große Einkaufszentren geschlossen haben. Offensichtlich zog es daher viele Insulaner in die Berge.

Schon seit den frühen Morgenstunden waren die Camping-Zonen Font Coberta, es Pixarells und Marjanor voll ausgelastet, auch die Piknikstellen füllten sich schnell mit Menschen. Oft kamen trotz des noch geltenden Kontaktverbots mehrere Haushalte zusammen. Der Parkplatz vor dem Kloster Lluc füllte sich schnell mit Fahrzeugen, viele wichen auf ein angrenzendes Fußballfeld aus. Die Betreiber der rund 20 Kunsthandwerk- und Essensstände vor dem Kloster hielten sich an alle Corona-bedingten Sicherheitsauflagen, viele der Besucher jedoch nicht, wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Auch die Straßen um die Stauseen Gorg Blau und Cúber waren am Sonntagmittag voller Autos. Freie Parkmöglichkeiten gab es keine mehr, viele Ausflügler stellten ihre Wagen in zweiter Reihe ab. /somo