Bald gibt es noch eine neue Lidl-Filiale auf Mallorca

Bewohner der Gemeinde Calvià auf Mallorca dürfen sich bald über ein neues Geschäft der Supermarkt-Kette Lidl freuen. Am 18. März soll ein neuer Laden dort eröffnen, gleichzeitig sollen 25 Arbeitsplätze geschaffen werden. Es wird bereits die zweite Filiale des Discounters in der Gemeinde im Südwesten von Mallorca sein. Das Geschäft erstreckt sich über 1.200 Quadratmeter, zudem wird es 200 Parkplätze geben.

Erst am 25. Februar hatte die Supermarkt-Kette im Carrer Aragó, 42 in Palma de Mallorca ein neues Geschäft eröffnet. Insgesamt betreibt Lidl damit auf Mallorca und den Nachbarinseln 26 Filialen, in denen über 600 Menschen beschäftigt sind. /sw